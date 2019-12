Zwei Balkone in Degersheim gerieten am Freitagabend in Vollbrand. Der Brand war so gross, dass er die beiden Wohnungen unbewohnbar machte. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die beiden brennenden Balkone wurden kurz vor 18 Uhr an der Sennrütistrasse entdeckt. Als die Einsatzkräfte beim Brand eintrafen, befanden sich sämtliche Hausbewohner in Sicherheit. Zwei Balkone und die stirnseitige Hausfassade des Mehrfamilienhauses standen in Vollbrand. «Wo das Feuer genau ausgebrochen ist, können wir zurzeit noch nicht sagen», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage. «Wir wissen aber, dass das Feuer im Aussenbereich ausgebrochen ist, eventuell auf einem Balkon. Die Fenster borsten und das Feuer griff dann auf die Wohnungen über. Zwei von vier Parteien wurden komplett demoliert.» Rund 65 Angehörige der Feuerwehren des Sicherheitsverbundes Region Gossau brachten das Feuer unter ihre Kontrolle und löschten es. «Sie konnten verhindern, dass das Feuer nicht auf die zwei Parteien auf der anderen Hausseite überging.» Wie es zum Brand kam, wird nun durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt. Der Sachschaden wurde auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt (Kapo SG/red.)