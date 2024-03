Beim Rathausplatz trat am Mittwoch eine Gruppe von zehn Personen an einen 17-jährigen Jugendlichen heran. Die Täter raubten ihm seine Basketballkappe sowie eine Tasche. Ausserdem schlug einer der Unbekannten den 17-Jährigen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt. Die Gruppe floh.

Kurze Zeit später erhielt die St.Galler Notrufzentrale eine Meldung, dass wiederum eine Gruppe von rund zehn Leuten einen 16-Jährigen einen Jugendlichen an der Klausstrasse ausgeraubt habe. Die Tätergruppe nahm dem Jugendlichen Bargeld und die Halskette weg. Auch in diesem Fall wurde das Opfer geschlagen. Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeit zwischen 16.55 und 17.20 Uhr.

Die Polizei leitete eine Fahndung mit mehreren Patrouillen und einem Diensthund ein, wie es heisst. Noch am gleichen Tag wurde ein 16-jähriger Bosnier angehalten. Inwieweit der junge Mann in die Raubüberfälle beteiligt war, wird noch untersucht.

Am Folgetag wurden drei Jugendliche im Alter von jeweils 14 Jahren festgenommen. Der Schweizer, der Serbe und der Österreicher werden bei der Jugendanwaltschaft angezeigt. Weitere involvierte Personen werden jetzt ermittelt.