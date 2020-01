Zwei Ostschweizer wollen bei «The Voice» gewinnen

Lewis Capaldi soll Remo zum Sieg verhelfen

Summen wird Remo bei seinem Auftritt von The Voice nicht. Im Gegenteil. Er interpretiert einen Song von Lewis Capaldi. «‹Someone you loved› von Capaldi bedeutet mir viel. Er hat viel Kraft und braucht eine aussagekräftige Stimme.»

Die wurde Remo eigentlich schon in die Wiege gelegt. Remos Vater macht Volksmusik und hat eine eigene Kapelle. Auch seine Mutter ist sehr musikalisch. Und dank ihr stand irgendwann mal in der Wohnung ein Keyboard rum. Das war der Grund, warum Remo von der Handorgel zum Klavier wechselte. Und wenn man mal am Klavier ist, dann ist es auch nicht mehr so weit, dazu zu singen.

Valentina und Lady Gaga

Bereits auf der Siegerstrasse ist die 22-jährige Valentina. Ihr Wohnort Siegershausen im Thurgau muss ihr doch einfach Glück bringen! Und auch ihre Songauswahl ist kein Zufall. Sie will mit dem Lady-Gaga-Song «Million Reasons» vor der Jury punkten. «Ich bin grosser Lady-Gaga-Fan. Wir haben vieles gemeinsam. So ist sie wie ich Italienerin und hatte auch einmal eine Essstörung. Ihr Song erinnert mich an eine Zeit in meinem Leben, welche ich hinter mir habe.»