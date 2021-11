Für diesen Einsatz hatten St.Galler Polizeipatrouillen einen kurzen Weg: Ihnen wurde am Mittwoch kurz vor 1.30 Uhr ein brennendes Auto auf dem Aussenparkplatz vor dem Polizeistützpunkt in Schmerikon gemeldet. Das Fahrzeug befand sich bereits in Vollbrand, kurz darauf entzündete sich wegen des auslaufenden Benzins ein weiteres Auto. Die Polizei und die Feuerwehr konnten das Feuer rasch löschen, wie es heisst.

Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Der Parkplatz liegt direkt unter der Autobahnbrücke, wegen der starken Rauchentwicklung wurde das Tempolimit auf der Autobahn reduziert. Der Uznabergtunnel wurde kurzzeitig gesperrt.

Gemäss dem Halter stand das Auto schon am Vortag auf dem Aussenparkplatz. «Bei den Haltern beider Fahrzeuge handelt es sich um Polizisten – genauer Mitarbeitende der Kriminaltechnik», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei.

«Brandstiftung steht im Zentrum der Ermittlungen», sagt Schneider weiter. Denn: «Ein Auto fängt in der Regel nicht einfach so zu brennen an.» Eine technische Ursache könne aber auch nicht ausgeschlossen werden.

(red.)