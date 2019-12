Ein 51-Jähriger hat bei einem Ausweichmanöver auf der A1 von St.Gallen in Richtung Rheineck einen Unfall gebaut. Er ist mit seinem Auto in einen Lieferwagen und anschliessend in die Leitplanke geprallt. Sein Beifahrer und er wurden dabei verletzt.

Der 51-jähriger Autolenker wollte einem Lieferwagen, der gerade auf dem Beschleunigungsstreifen Höhe Mörschwil auf die A1 fuhr, Platz machen und wich auf die Überholspur aus. Dort bemerkte er ein Auto und schwenkte wieder stark nach rechts um auszuweichen. Er prallte mit seinem Auto zuerst in den Lieferwagen und dann in die Leitplanke. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kam auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. Der 51-Jährige und sein Beifahrer waren am Montagnachmittag auf der A1 von St.Gallen in Richtung Rheineck unterwegs. © Kapo SG Der Autolenker und sein 32-jähriger Mitfahrer wurden beim Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von über 10'000 Franken. (red.)