Zweifamilienhaus fängt Feuer - Wohnung brennt aus

In einem Zweifamilienhaus in Kaltbrunn ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Im brennenden Hausteil war zu dem Zeitpunkt niemand. Es entstand Sachschaden im Wert von mehreren zehntausend Franken.

Die Bewohnerin des brennenden Hausteils war zum Zeitpunkt, als das Feuer ausgebrochen ist, nicht zuhause. © Kapo SG