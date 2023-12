Tanzen, daten, verweilen – das läuft dieses Wochenende im FM1-Land

Am Samstag gibt es in der Psychiatrie St.Gallen einiges zu erleben: Ab 13 Uhr kannst du Kerzen ziehen im Naturatelier, Lebkuchen verzieren im Restaurant oder im Märliwagen weihnachtlichen Geschichten lauschen. Ab 16 Uhr findet in der Kapelle ein Weihnachtskonzert statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Hier findest du weitere Informationen.

Winterstadl in Appenzell

In der Aula Gringel in Appenzell wird am Wochenende zum zweiten Mal der «Winterstadl» durchgeführt. Am Freitagabend spielen Matthias Reim und die Seerugge Feger ein Konzert. Die Stubete Gäng und Jessica Ming treten am Samstagabend auf. Jeweils um 16 Uhr gibt es Kinderkonzerte. Alles, was du dazu wissen musst, findest du hier.

80s-Party in Frauenfeld

Du hast Lust, mal wieder zu Songs von Modern Talking oder New Order abzutanzen? Dann ist die «80s Just and Only»-Party im Frauenfelder Schlosskeller genau das Richtige für dich. Am Samstagabend ab 22 Uhr kannst du für 10 Franken in Erinnerungen schwelgen.

Doch nicht nur für die passende Musik ist gesorgt – es gibt auch eine Nintendo Station! Wie wäre es mit einer Runde Super Mario, wenn deine Füsse eine Pause vom Tanzen brauchen?

Weitere Informationen findest du hier.

Barhopping in St.Gallen

Am Freitagabend findet wieder einmal das Barhopping für Singles in St.Gallen statt. Barhopping soll eine Alternative für Speed- und Onlinedating bieten – hier lernst du dein Gegenüber direkt richtig kennen. Wenn du weiblich, zwischen 30 und 45 Jahren alt und single bist, dann könntest du hier vielleicht deine grosse Liebe finden.

Hier kannst du dich anmelden und nachlesen, wie das Barhopping für Singles funktioniert.

Eisdisco in Kreuzlingen

Für weihnachtliche Stimmung wird am Samstag in der Bodensee-Arena gesorgt. Ab 18 Uhr kannst du deine besten Tanzmoves an der Eisdisco zeigen! Im Hüttli kannst du dich aufwärmen und ein Glas Glühwein oder Punsch geniessen. Informationen und Tickets gibt es hier.

Weihnachtsmärkte im FM1-Land

Falls du dein Wochenende doch lieber an einem Weihnachtsmarkt mit Guetzli und Glühwein verbringen willst, findest du hier unsere grosse Übersicht fürs FM1-Land.