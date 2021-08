Tanzen, Töffli und Trinken: So sieht unser Wochenendprogramm aus

20 Jahre Open Air Malans

Das Open Air Malans feiert Jubiläum. © Instagram/openairmalans

Am Freitag und Samstag findet auf dem Geissrücken das 20. Open Air Malans statt. Unter anderem treten Mischgewebe, Velvet Two Stripes und der letztjährige BandXOst-Gewinner Rapture Boy auf. Wer kein Covid-Zertifikat hat und trotzdem mittanzen und -singen will, kann sich vor Ort testen lassen. Türöffnung: Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 14 Uhr. Es wird ganz leise am Bodensee (zumindest für jene, die nur zuschauen)

Die Silentparty findet nicht beim Lokal Treppenhaus statt. Zum Tanzen trifft man sich am See. © Instagram/treppenhaus_rorschach

Und weiter geht es mit Musik: Das Treppenhaus veranstaltet wieder eine Silentparty. Partyleute können am Samstag auf dem Chabisplatz direkt am Bahnhof Rorschach zu House, Urban oder sonstigen Hits mittanzen. Töfflitreff in Romanshorn

Bereit für das Töfflitreffen? © ottro.ch

Etwas lauter wird es dafür am Sonntag in Romanshorn: Dann findet nämlich der Töfflitreff statt. «Schäpper»-Freundinnen und -Freunde treffen sich in der Autobau Erlebniswelt. Zum Programm gehört ein Geschicklichkeitsparcour, eine Rundfahrt, Nostalgiefahrten und am Schluss Prämierungen. Rollschuhlaufen in Rorschach

Der Verein «Rollland» plant ein mobiles Rollschuhfeld, welches von Frühling bis Herbst an verschiedenen Standorten im Kanton St.Gallen aufgebaut werden soll. © Verein «Rollland»

Wir bleiben auf Rädern oder besser gesagt auf Rollen. Der Verein Rollland gastiert mit einer Rollschuhbahn und vielen weiteren Highlights am Bodensee. Wer gerne mal auf acht Rollen stehen möchte, kann dies bei der Seechilbi in Rorschach. Gin Fest am See

Im Strandgarten Horn gibt es am Samstag ein «Gin Fest». Wir sagen Prost! © Getty Images

Was passt besser zu einem Ausblick auf den Bodensee als ein kühles Glas Gin? Nicht viel. Das hat sich auch der Strandgarten in Horn gedacht und kurzerhand das Gin Fest am See organisiert. Diesen Samstag: Gin degustieren, fein Essen und gute Musik. Kino unter freiem Himmel in Altstätten

Entscheidet man sich gegen einen Kinobesuch, muss man womöglich auch auf eine solche Portion Popcorn verzichten. © iStock

Bei der Sportanlage Gesa in Altstätten kannst du dieses Wochenende Filme schauen gehen. Das Openair-Kino bringt am Freitag, Samstag und Sonntag um jeweils 20.30 Uhr einen Film. Daydance Militärkantine

Die Militärkantine in St.Gallen - eines der von ICOMOS ausgezeichneten Lokale. (Archiv) © TAGBLATT/Benjamin Manser