Ein Töfflifahrer ist auf der Aumühlenstrasse bei der Verzweigung in Richtung Oberwangen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in das Auto eines 22-Jährigen geknallt. Der Teenager wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit der Rega ins Spital geflogen. Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, erlag er dort seinen Verletzungen. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend um kurz nach 17.15 Uhr.

(red.)