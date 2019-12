Der jugendliche Velofahrer bog am Mittwoch kurz nach 12 Uhr in Ellighausen vom Höhenweg in die Greestrasse ein. Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, kam es dabei zur Kollision mit einem Auto, das von Neuwilen in Richtung Ellighausen unterwegs war.

Der Velofahrer wurde beim Crash unter dem Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Kreuzlingen mussten das Fahrzeug zur Seite kippen, um den Teenager zu befreien. Trotz der medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst, den Notarzt sowie einer Rega-Besatzung verstarb der Schweizer noch auf der Unfallstelle. Die 27-jährige Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst ins Spital gebracht.