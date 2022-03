173km/h ausserorts: 39-Jähriger aus dem Verkehr gezogen

Am Freitagmorgen hat die Kantonspolizei Thurgau bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Basadingen einen Töfffahrer aus dem Verkehr gezogen. Er war ausserorts mit 173 km/h unterwegs. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Mann die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um immer noch 88 km/h – was einem Raserdelikt entspricht.



Der 39-jährige Schaffhauser musste seinen Führerausweis abgeben. Auch das Motorrad wurde im Auftrag der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

(red.)