Die Polizei kontrollierte am 4. September auf der Hauptstrasse in Richtung Au eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei wurde kurz vor 18 Uhr der Motorradfahrer mit 126 km/h gemessen. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Mann die erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 70 km/h, was einem Raserdelikt entspricht.

Beim Fahrer handelt es sich um einen 20-jährigen Schweizer aus dem Kanton St.Gallen. Das Motorrad wurde sichergestellt und der Mann musste seinen Führerschein abgeben.

(red.)