In Fussfesseln wurde der heute 64-jährige Deutsche am Donnerstagmorgen in Frauenfeld vor Obergericht gebracht. Er wird beschuldigt, am Pfingstsamstag 2016 seine Geliebte in der Badi Tägerwilen getötet zu haben. Er soll sie mit einem Stein erschlagen und dann ins Wasser geworfen haben.

In der Anklageschrift wird im weiter vorgeworfen, die Tat im Voraus geplant zu haben. Er sei extra von Spanien zu seiner Geliebten gefahren, um sie umzubringen. Zuvor hatte er ihr einen Heiratsantrag per SMS gemacht.