Die 46-Jährige war auf der Wäldistrasse unterwegs als sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie geriet zuerst auf die Gegenfahrbahn und kam dann von der Strasse ab, bevor sie in einen Container prallte. Die Feuerwehr barg die Lenkerin aus dem Auto. Beim Crash am Mittwochmorgen wurde sie mittelschwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt für kurze Zeit gesperrt werden. Die Feuerwehr erstellte eine Umleitung.

(red.)