In den jeweiligen Altersstufen (Biber, Wölfe, Pfadis, Pios) messen sich am jährlich stattfindenden Kantonalen Treffen (Katre) die Pfadiabteilungen aus dem gesamten Kanton Thurgau untereinander.

Für die älteren Kinder und Jugendlichen beginnt der Wettkampf bereits am Samstag, die jüngeren Kinder bestreiten den Kampf um das beste Rudel jeweils am Sonntag.

Die ältesten Teilnehmer, die Pios, durften - auf der Suche nach der Wunderlampe einer Prinzessin - in einer Höhle bei Zihlschlacht übernachten.

«Am Katre treffe ich viele Freunde»

Nebst dem spielerischen Wettkampf, bei welchen die Teilnehmer ihre Pfaditechikkenntnisse und sportlichen Fähigkeiten unter Beweis stellten, ist am Katre auch der gesellige Teil wichtig.

Viele Kinder und Jugendliche, aber auch die erwachsenen Leitungspersonen, haben Pfadi-Freunde aus dem ganzen Kanton, welche sie in Lagern oder Ausbildungskursen kennengelernt haben. Der Katre bietet eine Gelegenheit, diese Freundschaften zu vertiefen. «Am Katre treffe ich alle Pfadi-Freunde aus dem Kanton, oft sehe ich sie nur ein paar Mal im Jahr», sagt Pfadileiterin Tweety.

Immenser Aufwand für zwei Tage

Wer dieses Wochenende in Amriswil ins Morgenland eintauchte, sah, welch grossen Aufwand die Organisatoren betrieben haben, um den Pfadis eine tolle Atmosphäre zu bieten. Auf dem Lagerplatz standen nebst einem grossen Sultanpalast auch viele kleine Zelte, in welchen am Samstag die grossen, am Sonntag dann die kleinsten Pfadis, die Biber, mit Spieleposten unterhalten wurden. «Wir haben drei volle Tage zum Aufstellen und Einrichten des Lagerplatzes gebraucht», sagt Eveline Angehrn v/o Slaja. Sie ist OK-Mitglied.

Unter anderem waren am Sonntag auch zwei Kamele unterwegs durch das Morgenland. «Ausserdem waren viele Besucher zu Gast, welche ihre Kinder oder Grosskinder unterstützen oder es waren einfach Nachbarn, die gwundrig waren», sagt Slaja.

Katre verlief ohne Zwischenfälle

Die Reise ins Morgenland verlief ohne grössere Verletzungen. «Ausser ein paar Kindern, die sich in den Finger schnitten, hatten wir keine Zwischenfälle», sagt Slaja. Bei 800 tobenden und raufenden Kindern und Jugendlichen und rund 200 Leitern und Helferinnen sei das sehr erfreulich.

Bereits am Sonntagnachmittag, als alle Kinder wieder auf dem Nachhauseweg waren, hat das grosse Abbrechen begonnen. Am Montag soll dann schon nichts mehr an die kurzzeitige Pfadi-Oase mitten in Amriswil erinnern.