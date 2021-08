Alkoholisiert in ein geparktes Auto geknallt – 21-Jähriger schwer verletzt

Ein 33-jähriger Mann war am frühen Freitagmorgen von Hohentannen in Richtung Heldswil unterwegs. Dabei geriet er mit seinem Auto über die Gegenfahrbahn, überquerte einen Kiesweg und kollidierte mit einem geparkten Auto, in dem ein Mann sass. Der 21-Jährige wurde schwer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst von der Rega ins Spital geflogen werden.

Weshalb es zu diesem Unfall kam, ist unklar, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Zur Spurensicherung und Klärung der Unfallursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Da Motorenöl ins Wiesland auslief, wurde im Auftrag des Amts für Umwelt Erdreich abgetragen.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Weil der Atemalkoholtest beim 33-Jährigen einen Wert von rund 0,6 Promille ergab, wurde sein Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

(red.)