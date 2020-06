Alkoholisiert mit Auto unterwegs – Mann verletzt sich schwer

Beim Bedienen des Autoradios hat ein 56-Jähriger am Mittwoch in Altnau die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Mann war kurz nach 16 Uhr von Altnau in Richtung Güttingen unterwegs, als es zum Unfall kommt. Weil er abgelenkt war, geriet er auf die Gegenfahrbahn, kam von der Strasse ab und kollidierte mit einem Auto auf einem Parkplatz. Folglich prallte das Auto in einen Signalständer, rollte weiter und kam in einem Kornfeld zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Der 56-Jährige erlitt beim Unfall schwere innere Verletzungen. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Ein Atemlufttest beim Autofahrer ergab einen Alkoholwert von 2,14 Promille. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von einigen zehntausend Franken.

(red.)