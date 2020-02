Die Flammen auf dem Raduner-Areal in Horn waren im August 2015 noch nicht einmal gelöscht, als die ersten Vorwürfe der Brandstiftung laut geäussert wurden. Ins Bild passen würde es. Der «Schandfleck», wie Gemeindepräsident Thomas Fehr die Ruine am Bodenseeufer nannte, lag seit Jahren brach.

Die Staatsanwaltschaft Bischofszell erhebt Anzeige beim Bezirksgericht Arbon. Angeklagt wird ein zum Tatzeitpunkt 62-jähriger Mann. Wegen Brandstiftung soll er fünf Jahre ins Gefängnis.

Möglicher Versicherungsbetrug

«Dem Beschuldigten wird nach einer sehr umfangreichen Strafuntersuchung vorgeworfen, am 3. August 2015 in unbekannter Weise an der Seestrasse in Horn ein Feuer gelegt zu haben», schreibt die Staatsanwaltschaft.

Dabei sei ein Sachschaden von mehreren Millionen Franken entstanden. Die Staatsanwaltschaft hat den Verdacht, der Beschuldigte habe das Feuer gelegt, um den Schaden seiner Versicherung anzumelden und eine Entschädigung von über 200'000 Franken zu erhalten.

Beim beschuldigten Mann, für den die Unschuldsvermutung gilt, handelt es sich um einen der ehemaligen Mieter auf dem Raduner-Areal. Nach dem Brand unternahm er einen Suizidversuch.

Mehrere Feuer in der Region

Das Feuer auf dem Raduner-Areal reiht sich in eine ganze Serie von Industriebränden am Bodensee ein. Nur wenige Meter vom Raduner-Areal entfernt brannte es 2013 bei einem Gebrauchtwagenhändler, unvergessen ist auch der Grossbrand auf dem Saurer-Areal in Arbon.

Bei allen Fällen wurde zumindest über Brandstiftung spekuliert. Im Fokus stehen diese Abklärungen beim Saurer-Areal und nun ganz klar beim Raduner-Areal in Horn. Der Brand hatte nationale Strahlkraft: Über 200 Feuerwehrleute von verschiedenen Feuerwachen und sogar Superpuma-Helikopter standen im Einsatz, um das Feuer zu löschen.

(thc)