Auto brennt auf Autobahn aus

Eine 28-Jährige war gegen 18 Uhr auf der A1 in Richtung Zürich unterwegs. Auf Höhe Wängi bemerkte sie ein Problem am Motor und hielt auf dem Pannenstreifen an.

Als die Polizei eintraf, stand das Auto bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Münchwilen konnte das Feuer löschen, verletzt wurde niemand.

Die Brandursache wird nun von der Kantonspolizei Thurgau geklärt.

(red.)