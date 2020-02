Auto fährt in Motorrad – eine Person verletzt

Ein Auto ist einem Motorradfahrer am Sonntagabend in das Heck gefahren. Die Kollision ereignete sich um 18.30 Uhr auf der Autobahn A7 in Richtung Zürich. Der 44-jährige Motorradfahrer war auf der Höhe Wigoltingen auf der Überholspur unterwegs als es zur Kollision kam, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Die 28-jährige Autofahrerin fuhr in das Motorrad wobei der Motorradfahrer stürzte. Dieser zog sich mittelschwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Die Polizei sucht Zeugen.

(red.)