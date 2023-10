Auto rammt Töff: Motorradfahrer (16) wird schwer verletzt

Eine 40-jährige Autofahrerin war am Montag um kurz nach 12 Uhr auf der Hauptstrasse in Pfyn in Richtung Frauenfeld unterwegs. Eingangs Dorf wollte sie links in die Mühlegase abbiegen. Dabei kam es zu einem Crash mit einem 16-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Müllheim unterwegs war.

Bei der Kollision wurde der 16-Jährige schwer verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er ins Spital geflogen.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Während der Unfallaufnahme musste der betroffene Streckenabschnitt gesperrt werden – dazu wurde von der Feuerwehr eine Umleitung erstellt.

(Kapo TG/red.)