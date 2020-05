Auto überschlägt sich mehrfach und landet im Acker

Ein 25-jähriger Italiener verlor am Donnerstagabend in Amlikon die Kontrolle über sein Auto und landete in einem Acker. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

Auf einem Acker kam sein Auto zum Stillstand: Ein 25-jähriger Autofahrer verlor am Donnerstagabend kurz nach 23 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Italiener war auf der Hauptstrasse von Eschikofen in Richtung Bonau unterwegs, als es zum Selbstunfall kam. Kurz vor der Eschikoferbrücke geriet der 25-Jährige rechts von der Strasse ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und kam auf einem Acker zum Stillstand, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Der Autofahrer wurde leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Es wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet, der Führerschein wurde dem Italiener entzogen. (red.)