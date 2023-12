Der 20-jährige Fahrer eines Betonmischers war gegen 9.20 Uhr auf der Hauptstrasse in Richtung Mattwil unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau geriet der Lastwagen mit den Rädern rechts in einen Grasstreifen. Dabei verlor der Chauffeur die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses zog quer über die Fahrbahn und kippte in der gegenüberliegenden Wiese auf die Seite.