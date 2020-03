Ein 28-jähriger Autofahrer war bei Amlikon-Bissegg gegen 2 Uhr auf der Wilerstrasse in Richtung Wil unterwegs. Als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, geriet das Auto über die Gegenfahrbahn und prallte in eine Steintreppe. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau führten beim 28-Jährigen eine Atemalkoholprobe durch. Da diese einen Wert von 1,12 Promille ergab, wurde dem Ungarn die Fahrerlaubnis aberkannt, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

(red.)