Nach diesem Crash ist das Auto eines 22-jährigen Deutschen reif für den Schrottplatz. Mit einem Atemalkoholwert von 0,6 mg/l (entspricht rund 1,2 Promille) fuhr der Mann am Montag gegen 21.30 Uhr in Arbon in eine Mauer. Er war von der St.Gallerstrasse in die Pestalozzistrasse eingebogen, mit einem Signalständer kollidiert und hatte die Kontrolle über sein Auto verloren.

Der Lenker des Citroën war laut Polizeiangaben ohne gültigen Führerschein unterwegs. Er trug keine Verletzungen vom Aufprall davon. Da der Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an.

(red.)