Brand in Egnacher Einfamilienhaus: 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Aus den Fenstern eines Einfamilienhauses an der Romanshornerstrasse in Egnach stieg am Samstag gegen 17.20 Uhr Rauch auf – dazu gingen bei der Notrufzentrale mehrere Meldungen ein. Rund 100 Feuerwehrleute aus Egnach und Arbon rückten daraufhin aus, um den Mottbrand zu bekämpfen, der sich in den Wänden ausgebreitet hatte.