Brand in Einfamilienhaus – Mehrere zehntausend Franken Sachschaden

Im Heizungsraum eines Einfamilienhauses in Bischofszell hatte sich am Dienstagabend starker Rauch entwickelt. Ein Bewohner alamierte nach 20 Uhr die kantonale Notrufzentrale, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. Die Feuerwehr Hauptwil-Gottshaus war schnell vor Ort und konnte den Brand rasch löschen. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden am Haus und an der Heizung beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken. Die Kantonspolizei ermittelt die Brandursache.

