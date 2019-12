Eilig lädt er die grauen Kisten mit den Briefen in die Boxen auf seinem gelben E-Roller. Mit einem weiteren Handgriff schnallt er sich seinen ebenfalls gelben Helm auf den Kopf. Peter Hollenstein verliert nicht viel Zeit, hat er nie getan. Und er wird nach 47 Jahren ganz sicher nicht an seinem letzten Arbeitstag damit beginnen.

Er setzt sich auf seinen postfarbigen Roller. «Die sind wirklich super. Nur Fridolin war besser», sagt Hollenstein. Das sei keineswegs ein Witz, das Auto hiess wirklich so. Der VW Fridolin war lange Zeit das Auto der Briefträger, es überzeugte laut Hollenstein vor allem durch seine Schiebetüren.

Hollenstein dreht am Gashebel und fährt aus dem Verteilzentrum in Aadorf. Der gebürtige Thurgauer aus Oberwangen ist 62 Jahre alt und hat heute seinen letzten Arbeitstag. Er ist Pöstler durch und durch: Nie hat er einen anderen Beruf ausgeübt.

Nun dreht er seine Ehrendrunde. Ein letztes mal wird er Grosskindern den Weihnachtsbatzen vom Grosi bringen. Ein letztes mal bekommen die zu Hause gebliebenen Aadorfer eine Postkarte aus der Karibik von Hollenstein zugestellt, das letzte mal legt er den Lehrvertrag für eine Sekschülerin in den Briefkasten.

«Es schnorrt dir keiner drein»

Er kennt zwar viele der Briefempfänger persönlich – kein Wunder, nach all den Jahren – aber gesagt hat er ihnen nichts. «Kürzlich wurde ein Kollege pensioniert. Der kam an dem Tag erst um halb zehn in der Nacht nach Hause», sagt Hollenstein.

Für ihn sei das nichts. Hollenstein ist ohnehin ein genügsamer Typ. Auf und Abs gebe es überall. Er sei aber immer gerne Pöstler gewesen, sonst wäre er kaum so lange dabei geblieben. «Gartenbauer hat mich auch mal interessiert», erinnert er sich. Er habe die Entscheidung für die Post aber keine Sekunde lang bereut.

«Als Pöstler bis du mehr oder weniger selbständig. Wenn du draussen bist, schnorrt dir keiner drein.» Und: So ein handgeschriebener Brief sei immer noch etwas besonderes. «Das ist doch was anderes wie so eine SMS», sagt Hollenstein, der freilich kein Handy besitzt.

Der letzte Brief geht an den Pöstler selbst

Nach einer kurzen Fahrt stellt er seinen gelben Roller ab und steigt vom Sattel. «Hier wohne ich», sagt der Pöstler. Er greift nach einem einzelnen Couvert und läuft zur Tür. Er scheint langsamer zu gehen als zuvor. In der Küche gibt es aber kein Zögern mehr, Hollenstein knallt den Brief an sich selbst auf den Tisch.