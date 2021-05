Der grösste Indoor-Freizeitpark der Schweiz kommt nach Arbon

Wie die «Thurgauer Zeitung» berichtet, plant die Arbopark Promotion AG mit Sitz in Winterthur auf dem Areal der Saurer WerkZwei einen Indoor-Freizeitpark auf rund 10'000 Quadratmetern. Es soll der grösste Park dieser Art in der Schweiz werden.

Zum Angebot gibt es noch keine genauen Angaben, es werde jedoch etwa zehn verschiedene Attraktionen geben. Im Baugesuch ist von einer E-Gokart-Bahn auf mehrere Etagen, einer Golfanlage, einem Hochseilpark, Lasertag und vielem mehr die Rede. Arbopark Promotion rechnet mit bis zu 400 Besuchern pro Tag.

Ob das Projekt überhaupt zustande kommt, ist noch unklar, da viele Auflagen damit verknüpft sind. Arbopark will diese in den nächsten vier bis sechs Wochen prüfen. Die Stadt Arbon jedenfalls würde sich auf den Park freuen und erhofft sich dadurch mehr Besucherinnen und Besucher auch an anderen Orten in Arbon.

Den vollständigen Artikel zum geplanten Indoor-Freizeitpark in Arbon gibt es bei der «Thurgauer Zeitung».

(red.)