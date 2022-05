In Salmsach ist es am Donnerstag zu einer fatalen Kollision zwischen einem Auto und einem E-Bike gekommen. Dies teilt die Kantonspolizei Thurgau mit.

Gegen 15 Uhr bog der E-Bike-Fahrer von der Nebenstrasse Ober-Buhreute in die Fehlwiesstrasse ein. Dabei kam es zum frontalen Zusammenstoss mit einem Auto, dass in Richtung Salmsach fuhr, heisst es in der Mitteilung.