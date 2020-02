Nach dieser Blaufahrt ist ein 31-jähriger Schweizer seinen Führerschein los. Am Freitag meldete jemand der Thurgauer Notrufzentrale kurz nach Mitternacht, dass in Amriswil ein Auto auf der linken Seite auf den Felgen fahre und in Richtung Sulgen unterwegs sei.

Eine Polizeipatrouille konnte das Auto schliesslich auf der Hauptstrasse in Sulgen anhalten und den Lenker kontrollieren. Dieser gab an, zuvor eine Verkehrsinsel gestreift zu haben.

Weil die Atemalkoholprobe einen Wert von 0,44 mg/l (entspricht rund 0,88 Promille) ergab, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Bluprobe an.

Verletzt wurde bei dem Selbstunfall niemand.

(red.)