Frau findet abgetrennten Wildschweinkopf im Garten

Nach einer langen Reise endlich im trauten Heim ankommen. Was für viele ein angenehmes Erlebnis ist, war für eine Frau aus Pfyn mit einem Schrecken verbunden. In ihrem Garten fand sie einen Tierkopf, nachdem sie eine Woche in den Ferien war. «Kann mir irgendjemand sagen, was das ist? Es ist so gross wie meine Hand und liegt in meinem Garten», schreibt sie in die Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld, wenn...».

Facebook-User sind schockiert

Die User reagieren schockiert. «Uiii naaaai... Wtf...» und «Oh weia 😱», kommentieren die Mitglieder der Gruppe. Einige raten der Frau, bei der Polizei oder einem Wildhüter anzurufen. Diesem Rat folgt sie auch.