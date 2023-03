Doch die Bewegung war nicht mehr aufzuhalten. Weitere Frauen – und auch ein paar Männer – schlossen sich den Bananenfrauen an. Es entstanden überall neue Gruppen, die das Unrecht ebenfalls nicht mehr einfach so akzeptieren wollten.

Die Bananenfrauen, so nannten sie sich selbst, hatten keine politische Organisation im Hintergrund, auch wenn eine der Gründerinnen selbst politisch aktiv war: Die Thurgauerin Ursula Brunner, die 1972 als erste Frau der FDP in den Grossen Rat gewählt wurde.

Der Markt war da und schon bald schlossen sich weitere Organisationen der Gemeinschaft an. Mittelamerika war nicht mehr das Zentrum der Bemühungen, es wurde global gedacht: Lateinamerika, Afrika, Asien – von überall wurden «faire» Produkte in die Schweiz geholt.

Sie beliessen es aber nicht nur dabei, Forderungen zu stellen oder die Missstände zu benennen. Sie wurden selbst aktiv. Die Bananenfrauen kauften normale Chiquita-Bananen bei den Grossverteilern und verkauften sie mit einem Aufpreis weiter. Ihre Früchte wurden mit einem Aufkleber mit einer schwarzen Hand markiert – das erste Gütesiegel für Fairtrade in der Schweiz. Die Mehreinnahmen kamen Projekten für Arbeiterinnen und Arbeiter in Mittelamerika zugute.

Doch ganz so einfach konnte die Welt nicht verändert werden. Denn die Produzenten wollten mehr verkaufen, Fairtrade war jedoch ein Nischenmarkt. In diese Bresche sprang 1992 das Max-Havelaar-Label, das in Basel gegründet wurde. Die Bananenfrauen lösten sich auf. Durch die neue Organisation wurde ein wichtiges Anliegen der Frauen doch erfüllt: Fairtrade fand den Weg in die Regale der Grossverteiler, unterdessen auch der Migros.

Kampf gegen die Aufrüstung

Brunner engagierte auch ausserhalb des fairen Handels für eine gerechtere Welt, sie wehrte sich gegen die Armee, dann «zwischen den Waffen bei uns, die letztlich unseren Wohlstand und Besitz verteidigen, und der Angst und Bedrohung, der Besitzlosigkeit jener Menschen, denen ich in den Armenvierteln und Monokulturplantagen begegnet bin, besteht ein Zusammenhang».

Ihrer Partei passte das gar nicht, die FDP wollte Brunner ausschliessen, was bei der Basis aber nicht durchkam. 1984 wurde sie aber nicht mehr zur Wiederwahl aufgestellt.

Vermächtnis lebt weiter

2015 blickte die damals 90-jährige Ursula Brunner in der «Thurgauer Zeitung» mit gemischten Gefühlen zurück. Fairtrade sei eine Institution geworden, sie bemängelte die Bürokratie. Auch wenn heute alle wissen, wie schlecht die Arbeitsbedingungen seien, würden trotzdem möglichst günstige Produkte gekauft. Ein richtiges Umdenken hat nicht stattgefunden.