Ein 69-jähriger Autofahrer war am Dienstag kurz nach 18 Uhr von Konstanz in Richtung Hertler-Kreisel unterwegs. Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, übersah er den 32-jährigen Fussgänger, der die Strasse auf dem Fussgängerstreifen in Richtung Bahnhof Tägerwilen-Gottlieben überqueren wollte.