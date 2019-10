In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober sind unbekannte Täter mit einem Motorfahrzeug auf den Golfplatz in Lipperswil gefahren. Dabei richteten sie auf dem Rasen Sachschaden von mehreren tausend Franken an, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt.

Mehrfach durch Maisfeld gefahren

Etwa zur gleichen Zeit, im Zeitraum vom 12. bis 17. Oktober, ist auf einem Feld bei Lamperswil ebenfalls zu einem Flurschaden von mehreren tausend Franken entstanden, nachdem Unbekannte mit einem Fahrzeug mehrfach durch ein Maisfeld gefahren waren.