Den höchsten Gemeindesteuerfuss weist weiterhin Arbon auf mit 76 Prozent. Die Stadt am Bodensee steht somit seit zehn Jahren an der Spitze der Rangliste. Die Gemeindesteuerfüsse siehst du hier in der Übersicht.

Mit mit 32 Prozent ist der Gemeindesteuerfuss in Horn und Warth-Weiningen am tiefsten. In welchen Gemeinden du die tiefsten Gemeindesteuern bezahlst, siehst du in der folgenden Grafik.