Der junge Mann sprang am Freitag gegen 21 Uhr im Bereich des Feldbachareals in Steckborn in den Untersee. Seine Begleiter am Ufer bemerkten, dass er nicht mehr auftauchte – und zogen ihn aus dem Wasser.

Polizisten reanimieren Mann

Eine Polizeipatrouille war rasch vor Ort. «Sie bemerkte, dass der Mann keine Lebenszeichen mehr zeigte – und startete mit der Reanimation», sagt Michael Roth, Mediensprecher der Thurgauer Kantonspolizei, auf Anfrage von FM1Today. Rettungsdienst und Notarzt setzten die Reanimation fort. Die Rega flog den Verunfallten schliesslich in kritischem Zustand ins Spital.

Hindernis oder Kreislaufprobleme?

«Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, ob der Mann beim Reinspringen auf ein Hindernis gestossen ist oder Kreislaufprobleme erlitten hat», sagt Roth weiter. Der genaue Unfallhergang werde nun untersucht.

Unfallstelle wird jetzt untersucht

Wie genau der 27-Jährige in den See sprang, ist noch unklar. Ermittler messen nun bei Tageslicht, wie tief das Wasser bei der Unfallstelle ist. «Sie suchen auch den Untergrund nach möglichen Hindernissen wie Steinen ab», sagt Roth.

Vor dem Sprung in einen See sei es immer wichtig, sich zu vergewissern, dass die Stelle genügend tief ist. «Das muss immer beachtet werden. Sonst kann es lebensbedrohlich werden.»

