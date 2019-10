Wo sich sonst Auto an Auto reiht und überladene Einkaufswagen über den Teer rollen, reiht sich am Sonntag Zuschauer an Zuschauer. Das einzige, was hier rollt, ist der Ball. Und wie. Die zweite Ausgabe des Ostschweizer Strassenfussball-Turniers von Lake Constance Football bringt begnadete Ballkünstler und Hobbyfussballer im Parkhaus der Migros Romanshorn zusammen.

Im Scheinwerferlicht steht dort ein temporärer Fussballkäfig. Zaunelemente begrenzen das Spielfeld, auf dem wild zusammengewürfelte Mannschaften von drei Personen über den Asphalt wirbeln. Aus den Boxen dröhnen Hip-Hop-Beats, Zuschauer und Spieler gleichermassen bejubeln gelungene Tricks und astreine Kombinationen, die zu Toren führen.

Es kommt einem vor, wie an einer Fussball-Party. «Die Stimmung ist bombastisch», sagt Organisator Carlo Zanetti (26).