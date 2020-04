Kollision mit Auto – Töfffahrer im Spital

Da haben sich zwei wohl nicht gesehen: Am Donnerstagabend ist es in Wagenhausen zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Unfall ereignete sich kurz vor 22 Uhr. Der 45-jährige Autofahrer fuhr auf der Hauptstrasse in Richtung Rheinklingen. Bei einer Verzweigung wollte er nach links abbiegen und übersah wohl das entgegenkommende Motorrad. Es kommt zur Kollision, wobei der 23-jährige Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Er musste anschliessend mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(red.)