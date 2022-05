Wer in den nächsten Tagen am Arboner Seeufer spazieren geht, wird sich möglicherweise über einen unförmigen Holzhaufen wundern. Seit diesem Wochenende liegt das Kunstwerk «Riesen-Stöckelschuh» in Trümmern, wahrscheinlich mutwillig von Vandalen zerstört.

So sah der Stöckelschuh vor dem Angriff aus. © Tagblatt

Künstler ist nicht überrascht über Angriff auf seine Skulptur Der zerstörte Stöckelschuh ist ein Teil des Projektes «Märchen und Stöckelschuhe» und hätte ein Schuh und zugleich ein Xylofon sein sollen. Ausserdem waren die Spaziergängerinnen und Spaziergänger dazu eingeladen, selbst darauf zu musizieren. Aber aus dieser Idee wird nun nichts, das ist auch dem Künstler und Schöpfer Stefan Philippi klar. «Es ist schon enttäuschend, dass ich nun umdenken muss.» Er sei aber kaum überrascht gewesen, dass die Skulptur nicht lange durchgehalten hat. «Der Stöckelschuh wurde schon während den Aufbauarbeiten belagert», so der Künstler. Er habe zwar noch versucht, die Menschen auf die Instabilität hinzuweisen, aber ohne Erfolg. Am Wochenende verpasste dann jemand dem «Xyletto» den endgültigen Todesstoss. «Wahrscheinlich war der Stöckelschuh schon nach wenigen Stunden so instabil, dass die Vandalen in der Nacht leichtes Spiel hatten», sagt Philippi.

Der Arboner Klagkünstler Stefan Philippi sieht auch positive Seiten am Vandalismus. © Tagblatt