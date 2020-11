Du warst also richtig überrascht, als das Telefon kam?

Nein, überhaupt nicht. Ich hatte schon gehofft, dass ich ihn vielleicht irgendwann mal gewinne. Dieses Jahr hat sich aber wohl kaum jemand in der Kunstszene Gedanken darüber gemacht. Wegen der Corona-Pandemie ging es hauptsächlich darum, wann man wieder auftreten kann.

Lara, hast du damit gerechnet, dass der Preis dieses Jahr an dich geht?

Hast du anschliessend gefeiert?

Darauf angestossen habe ich schon. Jedoch bin ich zurzeit etwas gestresst, ich schreibe gerade an einem Buch und bin mitten in einem Umzug. Da liegen Partys inklusive Hangover nicht drin. Das hole ich vielleicht im Dezember nach, sofern das geht.

Renato Kaiser hat den „Salzburger Stier“ letztes Jahr gewonnen. Auch er kommt aus der Ostschweiz. Kennt ihr euch?

Ja, wir haben uns auf den Slam-Bühnen kennengelernt und sind befreundet. Ich habe mich letztes Jahr sehr für ihn gefreut. Wir sehen uns voraussichtlich im Mai bei der Preisverleihung. Er konnte seinen Preis wegen Corona nämlich noch nicht offiziell entgegennehmen.

Wie sehr hat dich die Coronakrise als Künstlerin belastet?

Ich habe versucht, mich nicht gross zu ärgern. Ich bin sowieso jemand, der nicht gerne jeden Abend auf der Bühne steht, ein Auftritt pro Woche genügt mir. Also fand ich es gar nicht so schlimm, dass ich mich etwas erholen konnte und nutzte die Zeit zum Beispiel, um an meinem Soloprogramm zu schreiben. Ich selber komme klar, aber ich mache mir Sorgen um Kollegen, die jetzt finanzielle Schwierigkeiten haben. Das zieht mich runter.