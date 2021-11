Die Marktlage im Bereich Alutuben ist für das Unternehmen Nussbaum «zu schwierig». So heisst es in einer Mitteilung von heute Donnerstag. Als Folge gibt die Nussbaum-Gruppe das Werk in Kesswil auf.

Man wolle sich fortan auf das Kerngeschäft konzentrieren, das heisst die Entwicklung und Produktion von Aludosen. Die Anlagen der Tubenfirma hat Nussbaum einer deutschen Metallwarenfabrik verkauft.

Alternative Arbeitsplätze

Betroffen von der Aufgabe des Werks sind 35 Angestellte. Für sie soll ein Sozialplan erarbeitet werden, um Härtefälle zu vermeiden, wie das «St.Galler Tagblatt» berichtet. Viele der Angestellten aus Kesswil können aber wohl bei der Firma bleiben, da das Stammhaus in Matzingen ausgebaut werden soll.

Ende März ist Schluss

Die letzten Tuben aus Kesswil – und damit aus der Schweiz – sollen im März gefertigt werden. Ende Monat wird der Betrieb nach über 100 Jahren eingestellt. 1920 zog der Tubenhersteller Pressta AG ein, bevor die Nussbaum-Gruppe Anfang der Neunziger übernahm.

(thc)