In Romanshorn kam es am Sonntag kurz nach 13.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern vor einer Liegenschaft an der Arbonerstrasse.

Dabei bedrohte ein 42-jähriger Mazedonier mit einer Faustfeuerwaffe einen 36- und einen 31-jährigen Mann. Letzterer war während der Auseinandersetzung hinzugekommen.

Der 36-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Mazedonier wurde durch die Kantonspolizei Thurgau festgenommen und inhaftiert.

Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung. Die Waffe wurde sichergestellt. Einzelheiten zum Tathergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

(red.)