Mann (35) lässt Drachen steigen und verunfallt schwer

Beim Steuern eines Lenkdrachens wurde am Dienstagabend in Kreuzlingen ein Mann schwer verletzt. Der 35-jährige wurde von einer Böe erfasst und in die Luft gerissen. Er musste von der Rega ins Spital geflogen werden.

Der 35-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und musste von der Rega ins Spital geflogen werden. © Kapo TG