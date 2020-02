In der Nähe einer Kiesgrube in der Gemeinde Tobel-Tägerschen wurden im Wald mehrere, zum Teil noch bis zu einem Viertel gefüllte, Kanister mit Chemikalien gefunden. Diese wurden illegal dort entsorgt. In den Kanistern befand sich eine Natriumhydroxidlösung, auch bekannt als Natronlauge.

Dieses Verhalten wird von der Gemeinde nicht toleriert, schreibt sie im Mitteilungsblatt. Deshalb wurde der Fall der Polizei gemeldet. Die Kantonspolizei Thurgau bestätigt, dass Anfang Januar eine entsprechende Meldung eingangen ist. Die Polizei klärt derzeit ab, wie und durch wen die Abfälle in die Natur gelangten. Mittlerweile seien sie entsorgt worden und es habe keine Verunreinigung der Natur gegeben.

Die Gemeinde lobt im Mitteilungsblatt die Bürger. Es sei positiv, dass es aufmerksame Bürger gebe, denen die Abfälle auffielen.

(red.)