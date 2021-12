Mit einem Messer bewaffnet, betrat ein Mann am Donnerstagmorgen um 9.15 Uhr den BP-Tankstellenshop an der Landquartstrasse in Arbon. Er bedrohte die Angestellte und forderte Bargeld, woraufhin er mit mehreren hundert Franken flüchtete. Die Angestellte blieb unverletzt.

Die Fahndung wurde sofort eingeleitet und die Kantonspolizei Thurgau konnte der mutmasstliche Räuber und zwei weitere Tatverdächtige in der Nähe festnehmen. Die mutmassliche Tatwaffe wurde sichergestellt und die drei Männer, zwei Schweizer im Alter von 21 und 34 Jahren sowie ein 20-jähriger Pole, wurden verhaftet. Die Kantonspolizei Thurgau ermittelt nun, ob die drei Männer für weitere Delikte in Frage kommen.

(red.)