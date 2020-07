Wie die Kantonspolizei Thurgau schreibt, sollen die drei Täter am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr an einer Wohnungstür an der St.Gallerstrasse geklingelt haben. Als diese geöffnet wurde, bedrohten sie die zwei anwesenden Männer, forderten Betäubungsmittel und Wertsachen und verschwanden. Die beiden Opfer, ein 20- und 21-Jähriger, wurden leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

Die Fahndung wurde sofort eingeleitet und die Kantonspolizei St.Gallen konnte drei Tatverdächtige, zwei Schweizer und ein Pole im Alter von 22 bis 25 Jahren, festnehmen. Die Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

