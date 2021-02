Nach Raubversuch: 14-Jähriger mit Fusstritten an Kopf verletzt

Nach einem Raubversuch am Freitagabend in Weinfelden sucht die Kantonspolizei Thurgau Zeugen. Unbekannte Täter griffen zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren an.

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wurden zwei 14- und 15-Jährige gegen 19.40 Uhr bei einem Verkaufsgeschäft am Bahnhof Weinfelden von einer Gruppe junger Erwachsener bedroht. «Die Unbekannten forderten Bargeld und verfolgten die beiden Jugendlichen, als diese die Flucht ergriffen», schreibt die Kapo Thurgau. Einer der Täter brachte den 14-Jährigen bei der Einfahrt zum Bahnhofparkplatz zu Fall und traktierte ihn mit Faustschlägen und Fusstritten gegen den Kopf und den Oberkörper. Der 14-Jährige wurde verletzt. Die Fahndungs- und Ermittlungsmassnahmen der Kantonspolizei Thurgau laufen, die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet. Einer der Täter wird als rund 180 Zentimeter gross und schlank beschrieben. Er trug dunkle Hosen und eine dunkle Daunenjacke. (red.)