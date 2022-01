Nach Sturz mit E-Bike: 73-Jähriger verstirbt noch auf der Unfallstelle

Ein 73-Jähriger E-Bike-Fahrer ist am Freitagnachmittag in Fischingen nach einem Sturz seinen Verletzungen erlegen. Wieso der Mann gestürzt ist, ist nicht klar, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt.

Ein 73-Jähriger verstarb an Silvester, nachdem er mit dem E-Bike gestürzt war. © KEYSTONE/URS FLUEELER