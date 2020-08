"Die Ochsen stammen vom Schnuggebock im Appenzellerland. Normalerweise werden sie für Erlebnisfahrten gebraucht, das Pflügen ist noch einmal etwas anderes", sagt Peter Schweizer, Geschäftsführer des Vereins Landschaftsqualität Oberthurgau. Weil die Ochsen den Pflug durch unebene Hochäcker ziehen müssen, übt der Ochsenbesitzer derzeit bei sich im Garten: «Der Besitzer hat den Ochsen Gewichte gegeben, die sie über eine Wiese ziehen müssen. Dadurch lernen sie, bei einem Widerstand weiterzulaufen.» Von den Erlebnisfahrten her seien sie es nicht gewohnt, dass es Widerstand gibt.

Ein Ochse bringt über eine Tonne auf die Wage. Gleich vier davon werden im Thurgau bald einen Acker pflügen. Der Verein Landschaftsqualität Oberthurgau lädt Mitte August zu einem Informationsanlass ein, an dem vier Ochsen einen 150-jährigen Pflug durch einen Acker ziehen werden.

Mit 150-jährigem Pflug im Garten üben

Auch das Pflugfahren will gelernt sein, denn dieser wurde vor 150 Jahren das letzte Mal gebraucht. «Der Pflug stammt mehrheitlich aus dieser Zeit nur einige Holzelemente wurden erneuert», sagt Schweizer. «Glücklicherweise haben wir jemanden, der den Pflug bereits vor zehn Jahren steuerte. Er wird uns helfen.» Aber auch Peter Schweizer selbst wird hinten am Pflug stehen. «Ich habe den Pflug derzeit bei mir Zuhause und übe die Bedienung in dem ich ihn mit dem Traktor ziehe.»

In der Realität werden die Hochäcker im Thurgau nicht mehr mit Ochsen bewirtschaftet. Sie werden überhaupt nicht mehr bewirtschaftet, weil durch den Einsatz von modernen Geräten, die einzigartige Form der Äcker verloren gehen würde. Deshalb dienen sie heutzutage nur noch als Wiesen. Hochäcker sehen aus wie ein Wellblech – die Wiese neigt und hebt sich immer wieder. «Diese Hügel entstanden, weil die Pflüge früher die Erde zur Seite schoben.»